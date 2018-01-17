Более 35 миллиардов рублей инвестировано в инфраструктуру ВСЖД за 2017 год

16 января 2018 года, начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов провел итоговую пресс-конференцию. В рамках мероприятия разговор шел о модернизации БАМа и Транссиба, грузовых и пассажирских перевозках, развитии вокзальных комплексов и социальной политике.

Фото: nature.baikal.ru

В 2017 году на Восточно-Сибирской железной дороге был отмечен рост всех бюджетных параметров к уровню прошлого года: грузооборот вырос на 6,7%, участковая скорость – на 2,5%, погрузка – на 2,2%. По мнению Василия Фролова таких результатов магистрали удалось достичь в том числе благодаря совершенствованию технологических процессов по управлению перевозками.

Напомним, с 2016 года ВСЖД работает по принципу полигонных технологий, когда был создан Единый центр управления перевозками четырех дорог (Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной). В марте прошлого года в диспетчерский центр управления перевозками ВСЖД был передан центр (ДЦУП) Забайкальской магистрали. Реализация проекта холдинга по переходу от региональных принципов управления к планированию и организации движения поездов на полигоне позволила сократить количество технологических барьеров на магистрали.

На эту же цель направлена работа по модернизации инфраструктуры Транссиба и БАМа, которая ведется уже несколько лет, начиная с 2013 года.

- По итогам двухлетнего периода 2016-2017 гг. по проекту развития Восточного полигона мы сдали в эксплуатацию 91 объект. Это вторые пути, разъезды, эксплуатационные локомотивные предприятия и комнаты отдыха локомотивных бригад, четыре многоквартирных дома, - отметил Василий Фролов, - Эффект от введения новых объектов можно оценить уже сейчас. В минувшем году ВСЖД ускорила продвижение грузов на 16,6%.

В 2017-м году инвестиции в инфраструктуру ВСЖД составили более 35 миллиардов рублей, большая часть из них, 25 млрд, направлена на модернизацию инфраструктуры восточного полигона.

В рамках государственной целевой программы модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей на ВСЖД существует ряд масштабных проектов, реализация которых позволит наращивать пропускную способность БАМа. Один из объектов - Байкальский тоннель – планируется сдать в эксплуатацию уже в 2019-м году, а в марте этого года будет завершена его проходка.

Кроме того, в 2018 году на ВСЖД будет сдан в эксплуатацию второй мост через реку Лена. Сооружение состоит из 4-х пролетов, вся его длина 417 м. Конструкция моста имеет, так называемое, северное исполнение и предназначено для эксплуатации в сложных природно-климатических условиях.

С вводом в эксплуатацию этих объектов пропускная способность участка Лена – Северобайкальск (БАМ) увеличится до 22 пар поездов в сутки (сейчас в среднем 15).

Инвестиционный план 2018-го года составляет 57 млрд рублей, из них более 43 млрд будет направлено на Восточный полигон. Средства пойдут на строительство вторых путей, разъездов, жилья и административных объектов.