Более 7,3 млрд рублей выделят на строительство и ремонт социальных объектов в Иркутской области

Фото: irkobl.ru

Более 7,3 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней выделят на строительство школ, детских садов, физкультурно-оздоровительных комплексов, домов культуры, а также на реконструкцию и капитальный ремонт старых социальных объектов в Иркутской области в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства Приангарья Светлану Свиркину.

В городах и поселках региона появится 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 16 школ, 12 детских садов. Кроме того, отремонтируют здания 48 школ и детских садов по всей области, построят 15 домов культуры и около 30 физкультурно-оздоровительных комплексов и стадионов.

Как заявила Светлана Свиркина, в этом году больше внимания уделят северным территориям: Тайшетскому, Казачинско-Ленскому, Братскому, Нижнеилимскому и Киренскому районам. Там построят и реконструируют школы и детские сады. Также, по словам министра, в этом году планируется завершить строительство архива и приступим к строительству стационара больницы.