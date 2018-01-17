Аналитик "Альпари": "Я не сильно удивлюсь, если примерно через полгода курс доллара будет находиться около 50 руб"

Как известно, в основе любого рынка лежат только две эмоции: страх и жажда наживы. Страх сегодня в моде. С максимумов декабря 2017 года, когда цена биткоина достигала $20,09 тыс., курс этой криптовалюты обвалился на 43%. Все боятся американских санкций, распродажи ОФЗ и почти одномоментной девальвации российского рубля на 15%-20. Однако, стоит посмотреть на реальную экономику и вспомнить, насколько зависима Россия и капитализация ее компаний от нефтяных цен.

"Мое мнение заключается в том, что уже в текущем полугодии мы увидим нефть по $80 за баррель. А значит и рубль, и российские акции будут примерно через полгода значительно дороже, - считает Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари. - Покупать стоит акции российских компаний в целом. Я лишь напомню, что самой дешевой «голубой фишкой» являются акции «Газпрома». Ну и конечно, не стоит забывать, что экспортные цены на газ следуют за ценами на нефть с лагом в 6-9 месяцев. Наши Банк России и Министерство финансов очень любят инвестировать в валюту потенциального противника. Однако я не сильно удивлюсь, если примерно через полгода курс доллара будет находиться около 50 руб".