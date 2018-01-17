Еще два МФЦ для бизнеса открылись в офисах Промсвязьбанка

В операционных офисах «Новочеркасск» и «Батайск» Промсвязьбанка открылись окна МФЦ для бизнеса. Подобные окна на базе банка открыты уже в Рязани, Томске, Улан-Удэ, Тольятти, Самаре и Ростове-на-Дону.

МФЦ для бизнеса – профильные филиалы бренда «Мои документы», работающие исключительно с предпринимателями и юридическими лицами. Сервис позволяет в режиме одного окна получить финансовые, государственные и муниципальные услуги.

В открытии МФЦ для бизнеса в городе Батайске и Новочеркасске приняли участие заместитель мэра города Батайск Елена Деркач, заместитель главы администрации Новочеркасска Елена Табаровец, руководитель МФЦ города Батайск Петр Фастов, директор МФЦ Новочеркасска Надежда Косоротова, председатель Союза предпринимателей Михаил Васильев и региональный директор ОО «Ростовского» Южного Филиала ПАО «Промсвязьбанк» Лариса Чураева

«В течение двух месяцев мы открыли три МФЦ для бизнеса в Ростовской области на базе ПСБ. Работая совместно, мы сможем создать эффективную модель сотрудничества бизнеса с банками и властью. Клиенты будут экономить время и получать практически все услуги в формате «одного окна». Кроме того в современной экономической ситуации крайне важно, чтобы бизнесу было комфортно работать, была возможность не зацикливаться на бумажной работе, а развивать новые проекты», - прокомментировала региональный директор ОО «Ростовского» ПАО «Промсвязьбанк» Лариса Чураева.

«МФЦ города Новочеркасска развивается семимильными шагами, нет такого района в городе, где нельзя бы было получить услуги многофункционального центра. Я вижу, как люди привыкают к удобству и доступности. Вот и теперь есть такая возможность и у нас, бизнесменов, получить услуги в комфортабельных условиях», - отметил председатель Союза предпринимателей Михаил Васильев.

«Промсвязьбанк – банк, который ставит на первое место развитие именно малого и среднего бизнеса. Сильный бизнес – сильная экономика. МФЦ для бизнеса на базе Промсвязьбанка в Батайске позволит нашим предпринимателям работать еще быстрее и решать все вопросы в одном месте», - сказала заместитель мэра города Батайск Елена Деркач.