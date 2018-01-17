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Новые возможности от Примсоцбанка – справка по ипотеке онлайн

17 января 2018

Теперь клиенты Примсоцбанка могут заказать справку по ипотеке в течение нескольких минут. Подать заявку и  получить справку можно прямо в интернет-банке, либо в мобильном приложении "ПримСоцЛ@йн". 

Достаточно заполнить короткую заявку, выбрав вид справки и период, за который необходимо подготовить сведения в сервисе «ПримCоцЛ@йн» в разделе «Заявления, сообщения». А статус исполнения вашей заявки вы легко сможете отследить в Личном кабинете.  Когда справка будет готова, ее копия автоматически появится в Личном кабинете, а оригинал вы сможете получить позже в офисе банка в удобное  для вас время. Оригинал справки по ипотеке выдается на руки заемщику, созаемщику или любому иному лицу при предоставлении паспорта и доверенности.  

Более подробную информацию  можно получить в отделениях Примсоцбанка и по телефону Единого Контактного Центра 8-800-200-42-02.  


/ СИА /
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