Новые возможности от Примсоцбанка – справка по ипотеке онлайн

Теперь клиенты Примсоцбанка могут заказать справку по ипотеке в течение нескольких минут. Подать заявку и получить справку можно прямо в интернет-банке, либо в мобильном приложении "ПримСоцЛ@йн".

Достаточно заполнить короткую заявку, выбрав вид справки и период, за который необходимо подготовить сведения в сервисе «ПримCоцЛ@йн» в разделе «Заявления, сообщения». А статус исполнения вашей заявки вы легко сможете отследить в Личном кабинете. Когда справка будет готова, ее копия автоматически появится в Личном кабинете, а оригинал вы сможете получить позже в офисе банка в удобное для вас время. Оригинал справки по ипотеке выдается на руки заемщику, созаемщику или любому иному лицу при предоставлении паспорта и доверенности.

Более подробную информацию можно получить в отделениях Примсоцбанка и по телефону Единого Контактного Центра 8-800-200-42-02.