Банк «Союз» сообщил об изменении тарифов и времени операционного обслуживания с 5 февраля 2018 года

Банк "Союз" информирует о том, что с 5 февраля 2018 года:

изменится время операционного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Время операционного обслуживания (время, в течение которого осуществляется прием платежных документов для проведения операций текущей датой) юридических лиц (за исключением кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей для платежных документов, предъявленных на бумажных носителях:

С понедельника по четверг (кроме выходных, праздничных и предпраздничных дней): с 9 час.30 мин. до 13 час. 00 мин. по местному времени для внешних платежей, с 9 час.30 мин. до 17 час. 00 мин. для внутренних платежей.

В пятницу и предпраздничные дни: с 9 час.30 мин. до 13 час. 00 мин по местному времени для внешних платежей, с 9 час.30 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени для внутренних платежей.

В выходные и праздничные дни прием платежных документов не осуществляется.

Время операционного обслуживания (время, в течение которого осуществляется прием платежных документов по системе ДБО (Дистанционного банковского обслуживания) для проведения операций текущей датой) юридических лиц (за исключением кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей:

С понедельника по четверг (кроме выходных, праздничных и предпраздничных дней): с 9 час.30 мин. до 16 час. 30 мин по местному времени для внешних платежей, с 9 час.30 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени для внутренних платежей.

В пятницу и предпраздничные дни: с 9 час.30 мин. до 15 час. 30 мин. по местному времени для внешних платежей, с 9 час.30 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени для внутренних платежей.

В выходные и праздничные дни прием платежных документов не осуществляется.