БайкалИнвестБанк открыл операционный офис в Норильске

12 января 2018 г. АО «БайкалИнвестБанк» начал работу по обслуживанию клиентов в операционном офисе в г. Норильске Красноярского края.

Частным и корпоративным клиентам предлагаются следующие банковские услуги:

- расчетно-кассовое обслуживание

- кредитование

- открытие вкладов/депозитов

- выпуск пластиковых карт

- валютно-обменные операции

Продуктовая линейка Операционного офиса максимально ориентирована на потребности клиентов.

Операционный офис «Норильск» АО «БайкалИнвестБанк» расположен по адресу:

663305, Красноярский край, г, Норильск, ул. Севастопольская, дом 6/4, помещение 100

тел.: +7 (3919) 36-15-36, 36-17-36

Режим работы операционного офиса:

Обслуживание юридических и физических лиц

пн-пт: 10:00 – 19:00

перерыв: 14:00 – 15:00

сб-вс: выходные дни