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БайкалИнвестБанк открыл операционный офис в Норильске

17 января 2018

12 января 2018 г. АО «БайкалИнвестБанк» начал работу по обслуживанию клиентов в операционном офисе в г. Норильске Красноярского края.

Частным и корпоративным клиентам предлагаются следующие банковские услуги:
 - расчетно-кассовое обслуживание 
 - кредитование
 - открытие вкладов/депозитов
 - выпуск пластиковых карт 
 - валютно-обменные операции

Продуктовая линейка Операционного офиса максимально ориентирована на потребности клиентов.

Операционный офис «Норильск» АО «БайкалИнвестБанк» расположен по адресу:
663305, Красноярский край, г, Норильск, ул. Севастопольская, дом 6/4, помещение 100
тел.: +7 (3919) 36-15-36, 36-17-36

Режим работы операционного офиса:
Обслуживание юридических и физических лиц
     пн-пт: 10:00 – 19:00
перерыв: 14:00 – 15:00 
      сб-вс: выходные дни


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