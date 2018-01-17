БайкалИнвестБанк открыл операционный офис в Норильске

12 января 2018 г. АО «БайкалИнвестБанк» начал работу по обслуживанию клиентов в операционном офисе в г. Норильске Красноярского края.
Частным и корпоративным клиентам предлагаются следующие банковские услуги:
- расчетно-кассовое обслуживание
- кредитование
- открытие вкладов/депозитов
- выпуск пластиковых карт
- валютно-обменные операции
Продуктовая линейка Операционного офиса максимально ориентирована на потребности клиентов.
Операционный офис «Норильск» АО «БайкалИнвестБанк» расположен по адресу:
663305, Красноярский край, г, Норильск, ул. Севастопольская, дом 6/4, помещение 100
тел.: +7 (3919) 36-15-36, 36-17-36
Режим работы операционного офиса:
Обслуживание юридических и физических лиц
пн-пт: 10:00 – 19:00
перерыв: 14:00 – 15:00
сб-вс: выходные дни