БайкалИнвестБанк поддержал проект по строительству гибридной электростанции в Тофаларии

АО «БайкалИнвестБанк» принял участие в финансировании муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции системы электроснабжения населенных пунктов Тофаларии (Иркутская область, Нижнеудинский район). Проект осуществлен в рамках подпрограммы энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Иркутской области на 2014-2020 годы.

Строительство гибридной электростанции велось силами ООО «БайкалРемПутьМаш», выступившим в начале проекта как компания-проектировщик, в последствии, победившим в конкурсе по выбору подрядчика. Запуск солнечно-дизельной станции с рабочим названием «Анга-3» состоялся в начале декабря 2017 г.

«Участие в финансировании этого проекта имеет для Банка особое значение. Ведь жители некоторых отдалённых северных районов Иркутской области на протяжении многих лет испытывают сложности с обеспечением электроэнергией. Центральное энергоснабжение в этих населенных пунктах отсутствует. Электричество подается от небольших дизельных станций, что дорого и не надежно. С запуском гибридной электростанции качество жизни людей значительно улучшится. Поздравляем нашего партнера компанию «БайкалРемПутьМаш» с успешным осуществлением этого социально значимого проекта. Проведена грандиозная работа. Очень приятно осознавать, что и БайкалИнвестБанк внес свою скромную лепту в решение этой важной задачи», – прокомментировала Председатель Правления АО «БайкалИнвестБанк» Надежда Бобылева.

Справка:

Основной вид деятельности ООО «БайкалРемПутьМаш» – диагностика, ремонт, сервисное и гарантийное обслуживание специальной самоходной железнодорожной путевой техники, тепловозов ТГМ, спецавтотранспорта. Компания работает на территории Иркутской области с 2008 г. В 2014 г. ООО «БайкалРемПутьМаш» освоено производство гелиоэнергетических установок (солнечные электростанции), в процесс которого включены: проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; анализ эффективности реализации проекта; реализация единой энергетической системы, предусматривающей совместное использование различных источников электроэнергии; установка системы мониторинга с целью дальнейшего анализа эксплуатации электростанции и оценки ее эффективности; гарантийное и сервисное обслуживание объектов электроснабжения.

Основным конкурентным преимуществом компании в области гелиоэнергетики является отлаженное собственное производство солнечных панелей с высоким уровнем КПД. Изготавливаемая продукция подвергается проверке на специализированном диагностическом оборудовании.