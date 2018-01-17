Альфа-Банк первый в России запустил инновационный сервис SWIFT в сфере международных расчетов

Альфа-Банк, лидер российских банковских технологий, первый в России начал использовать SWIFT gpi сервис, повышающий скорость, прозрачность и предсказуемость трансграничных платежей для своих клиентов. С января 2018 эта уникальная информационная платежная услуга стала доступна и для клиентов Альфа-Банка.

Альфа-Банк объявляет о начале использования инновационной технологии SWIFT в сфере международных расчетов (global payments innovation — gpi) — комплекса услуг, повышающего скорость, прозрачность и дающего возможность отслеживать маршруты международных платежей. С января 2017 года к этому сервису подключились уже более 125 иностранных банков. Свыше 35 иностранных банков уже активно пользуются SWIFT gpi для ежедневного обмена более чем 100 000 gpi-платежей. На сегодня количество gpi-платежей, проведенных в системе SWIFT, превышает 5 (пять) миллионов транзакций, что позволяет эффективно выстраивать работу с платежами как самого банка, так и его клиентов.

SWIFT gpi позволяет Альфа-Банку решать ключевые проблемы своих ЛОРО-респондентов, корпоративных и частных клиентов, включая недостаточную прозрачность международных расчетов. С помощью инновационного интернет-приложения gpi Tracker Альфа-Банк отслеживает статус платежа в режиме реального времени, а также проверяет информацию по каждому банку на маршруте платежа, включая взимаемые на каждом этапе комиссии. Данная услуга предоставляет клиентам Альфа-Банка беспрецедентно высокий уровень прозрачности и контроля каждого платежа. Система Tracker предусматривает отправку обоим контрагентам подтверждений в режиме реального времени всякий раз, когда платеж поступает конечному бенефициару. SWIFT gpi обеспечивает возможность получения и использования средств в день отправки, а также повышенную скорость, определенность и предсказуемость движения платежей для всех категорий клиентов.

«Мы рады быть в ряду первых пользователей инновации SWIFT и рассчитываем, что эта услуга повысит эффективность и прозрачность платежей для наших клиентов. Так, например, программа gpi Tracker не только позволяет нам отслеживать маршрут платежа в реальном времени, но и извещает о зачислении средств. Это, в свою очередь, служит для клиента подтверждением того, что он полностью рассчитался со своими поставщиками и подрядчиками, и основания для финансовых споров отсутствуют», — комментирует Главный Операционный Директор, руководитель Блока «Операционный» Альфа-Банка Мария Шевченко.

В настоящее время Альфа-Банк совместно с компанией SWIFT работает над следующим этапом развития gpi, в который войдет ряд дополнительных цифровых услуг, в частности: услуги приостановки и отзыва платежа и передачи больших объемов данных о платеже.

Мэттью Геринг (Matthieu De Heering), глава SWIFT в Центральной и Восточной Европе, сказал: «Теперь, когда Альфа-Банк запустил сервис SWIFT gpi, он сможет предлагать своим клиентам больше определенности, прозрачности и возможность отслеживать маршруты международных платежей. Мы с огромным удовольствием работали над реализацией этого захватывающего проекта совместно с Альфа-Банком. Надеемся, что в ближайшие месяцы и другие российские банки смогут внедрить SWIFT gpi, и настоятельно рекомендуем всем банкам региона принять этот новый стандарт в сфере международных расчетов».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.