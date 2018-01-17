Банк УРАЛСИБ в Иркутске аккредитовал жилой дом в ЖК «Солнечный берег»

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Банк УРАЛСИБ в Иркутске аккредитовал дом в жилом комплексе «Солнечный берег» (блок-секция 6), который возводит ООО "Управление Регионального Строительства".

Жилой комплекс «Солнечный берег» возводится в экологически чистом районе, на берегу реки Ушаковки с использованием современных строительных материалов и технологий строительства. Проектом предусмотрена большая зона для парковки автомобилей, квартиры с индивидуальной планировкой, удобная транспортная развязка, в шаговой доступности детский сад, школа, супермаркет, поликлиника.

Ипотека – один из ключевых продуктов Банка УРАЛСИБ, банк вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных кредиторов России, согласно совместному исследованию АИЖК и Frank Research Group. По данным исследования, за 11 месяцев 2017 года УРАЛСИБ выдал 22,1 млрд., что в 5 раз превысило аналогичный показатель 2016 года.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России No30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 декабря 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 279 точек продаж, 1 490 банкоматов, 523 платежных терминала и 23 246 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.