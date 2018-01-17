На 36% увеличил экспорт иркутский филиал ПГК за 2017 год

Иркутский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в 2017 году перевез более 2 млн тонн грузов в крытом подвижном составе, на 22% превысив аналогичный показатель 2016 года. Грузооборот в данном сегменте увеличился на 24%, до 7,1 млрд т-км.

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Основную долю в структуре перевозок составили цветные металлы, бумага, лесные, строительные и зерновые грузы, химические и минеральные удобрения.

«По итогам года рост показателей наблюдается практически по всем номенклатурам грузов. Во многом это связано с успешной адресной работой специалистов филиала с грузоотправителями Восточной Сибири, Забайкальского края и Амурской области. В прошлом году мы не только существенно нарастили объемы отправок наших ключевых клиентов, но и заключили новые договоры на перевозку грузов», – прокомментировал директор Иркутского филиала Валерий Яхимович.

В отчетный период перевозка цветных металлов увеличилась на 42%, до 566 тыс. тонн, бумаги – на 44%, до 559 тыс. тонн, лесных грузов – на 4%, до 339 тыс. тонн. Объемы погрузки строительных грузов выросли на 17%, до 175 тыс. тонн, зерновых – на 8%, до 129 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений – в 2,4 раза, до 86 тыс. тонн.

Объем экспортных перевозок в 2017 году вырос на 36%, до 1,5 млн тонн. Объем перевозок во внутреннем сообщении увеличился на 6%, до 440 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в страны СНГ, Монголию и Китай.

Справка:

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – 134,6 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК формирует железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.