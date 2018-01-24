Антон Лебедев: «Олимпиада перестала ассоциироваться с честным спортом»

Антон Лебедев, генеральный директор компании АО «Иркутскоблгаз», оказался первым, кто ответил нам, что не будет смотреть Олимпиаду именно из-за решения МОК. Он вспомнил еще один случай, когда российская сборная выступала под нейтральным флагом, и выразил мнение, что Олимпийские игры уже давно ведутся не по правилам.

– Поездку на Олимпийские игры я не планирую. Собственно, я и раньше на них не ездил, так что это не исключение из правил. К сожалению, существующий ритм жизни, большая семья, маленькие дети, работа не оставляют столько времени для отдыха, сколько хотелось бы, и мы используем имеющиеся возможности для отдыха «пляжно-оздоровительного», в теплых краях. Поехал ли бы я на предстоящую Олимпиаду, если бы все-таки мог? Нет. Россию от Олимпиады отстранили, значит, и мне там делать нечего.

Буду ли я смотреть Олимпиаду? Сложный вопрос. Сейчас эмоции немного поутихли, можно порассуждать здраво. Наверное, не буду. Во-первых, России на этой Олимпиаде не будет, за кого я там буду болеть? За сборные чужих стран – не буду, а за спортсменов «без родины и флага» – неинтересно. Вспоминается Олимпиада, случившаяся после распада СССР, тогда наши спортсмены тоже выступали под олимпийским флагом. Но тогда хоть была объективная причина – рухнула страна , а сегодня Россия живет и здравствует. Во-вторых, я не большой фанат зимних видов спорта. Если что-то и смотрю, то обычно хоккей, только игры сборной страны на международных соревнованиях; КХЛ, НХЛ – для меня всего лишь названия. В-третьих, олимпийское движение скомпрометировало себя участием в политических игрищах, ему теперь нужна «чистка» куда более серьезная, чем российской антидопинговой системе. Олимпиада перестала ассоциироваться с честным спортом, с игрой по правилам, и это мне очень не нравится.

Дисквалификация нашей сборной – исключительно политическое и несправедливое решение. Это удар по России, по существующей власти, попытка ослабить позиции нынешнего Президента на предстоящих выборах. Как я понимаю, никаких неопровержимых доказательств существования в стране «допинговой системы» нет. Все придумано, «высосано из пальца», основывается на показаниях классического перебежчика. При этом никого не волнует, что масса западных спортсменов принимают допинг совершенно официально. В чистом виде двойные стандарты. Вызывает вопросы и позиция наших спортивных чиновников. Мне кажется, они недоработали, не сделали всего, что должны были сделать в этой ситуации.

Я не большой любитель спорта. С удовольствием смотрю единоборства да интересуюсь успехами наших экипажей в ралли-рейдах, сейчас болею за КАМАЗ-Мастер на Дакаре. Раньше я занимался единоборствами, сейчас спортом как таковым не занимаюсь. Периодически хожу в фитнесс-клубы, занимаюсь физкультурой для поддержания здоровья. Думаю, буду неоригинален, если скажу, что спорт (особенно, спорт высоких достижений) не слишком полезен для здоровья. Поэтому мой выбор – разумные нагрузки для поддержания организма в нормальном тонусе и физической форме