Группу иркутских автоугонщиков обвиняют в хищении семи автомобилей марки Toyota

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Сотрудниками постоянно действующей следственно-оперативной группы по расследованию хищений транспортных средств Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» выявлено 7 эпизодов преступной деятельности группы, промышлявшей угонами и хищениями автотранспорта.

Полгода назад правоохранители задержали с поличным троих иркутян при попытке кражи седана Toyota Corolla, припаркованного во дворе жилого дома в иркутском микрорайоне Топкинский. По версии следствия, молодые люди с мая по июль 2017 года угоняли автомобили в Иркутске с целью их последующего возврата собственникам за денежное вознаграждение.

Полиция инкриминирует мужчинам 4 угона и 3 покушения на кражу автомобилей марки Toyota следующих моделей: Ipsum, Fielder, Carina, Cresta и Corolla.

В ходе следственных действий правоохранителями обнаружены и изъяты предполагаемые орудия преступления, в числе которых так называемые провороты, алгоритмический код-граббер и иные улики. Все похищенные автомобили возвращены потерпевшим, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Работа по выявлению и документированию фактов преступной деятельности подозреваемых продолжается.