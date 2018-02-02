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Алексей Пономарёв: «Мне интересны фигурное катание и хоккей»

2 февраля 2018

Алексей Пономарёв, руководитель компании «Алит-ТМ», рассказал порталу SIA.RU о своём отношении к грядущей олимпиаде и спорту.

<p>Фото из личного архива А. Пономарёва</p>

Фото из личного архива А. Пономарёва

Зимнюю Олимпиаду в Корее я не планирую посещать, но, возможно, за трансляцией буду следить. Мне интересны такие виды спорта, как фигурное катание и хоккей.

Отстранение сборной России от Олимпиады я не буду комментировать, скажу лишь, что на эту новость отреагировал крайне отрицательно.

Сейчас я на пенсии, но в прошлом был участником и организатором забегов на коньках по озёрам Байкал и Хубсугул, гонок на собачьих упряжках а также экспедиций в Тянь-Шань, Гималаи, на Камчатку.

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Фото из личного архива А. Пономарёва

<p>Фото из личного архива А. Пономарёва</p>

Фото из личного архива А. Пономарёва


<p>Фото из личного архива А. Пономарёва</p> <p>Фото из личного архива А. Пономарёва</p> <p>Фото из личного архива А. Пономарёва</p>
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