Алексей Пономарёв: «Мне интересны фигурное катание и хоккей»

Алексей Пономарёв, руководитель компании «Алит-ТМ», рассказал порталу SIA.RU о своём отношении к грядущей олимпиаде и спорту.

Фото из личного архива А. Пономарёва

Зимнюю Олимпиаду в Корее я не планирую посещать, но, возможно, за трансляцией буду следить. Мне интересны такие виды спорта, как фигурное катание и хоккей.

Отстранение сборной России от Олимпиады я не буду комментировать, скажу лишь, что на эту новость отреагировал крайне отрицательно.

Сейчас я на пенсии, но в прошлом был участником и организатором забегов на коньках по озёрам Байкал и Хубсугул, гонок на собачьих упряжках а также экспедиций в Тянь-Шань, Гималаи, на Камчатку.

Фото из личного архива А. Пономарёва