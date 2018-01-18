Наталья Кравченко, радио «КП»: «Решение МОК о дисквалификации нашей сборной вызвало у меня шок»

9 февраля стартуют XXIII Зимние Олимпийские игры в корейском городе Пхёнчхан. Российские атлеты будут выступать под нейтральным флагом. Планируют ли иркутяне смотреть Олимпиаду, несмотря на решение МОК о дисквалификации сборной России и за кого будут болеть – узнайте в новом проекте SIA.RU.

Первые ответы мы получили от Натальи Кравченко, руководителя Радио «Комсомольская правда» в Иркутске.

Фото из личного архива Н.Кравченко

– Я была в Корее и видела спортивные объекты, которые там подготовили, например, к домашнему Чемпионату мира по футболу. Полагаю, что к организации инфраструктуры для главного спортивного форума четырехлетия корейцы подойдут не менее ответственно. Надеюсь, что атлетам будет комфортно, и они покажут лучшие свои результаты. Прежде всего, я желаю этого, конечно, нашим спортсменам. Им предстоит пройти двойное испытание.

Решение МОК о дисквалификации нашей сборной вызвало у меня шок. Сложно представить, что пережили и переживают сами олимпийцы. Мы, кстати, в эфире радио «Комсомольская правда» обсуждали эту тему. Мнения полярные. Причем у самих спортсменов тоже.

Смотреть игры, конечно, буду. Как иначе? Я – информационщик, должна быть в курсе событий. Тем более в сложившейся ситуации.

В детстве я серьезно занималась лыжами. Потому этот вид не пропускаю никогда. Правила меняются, гонки становятся все зрелищнее. Смотрю биатлон, коньки, бобслей. Отдельная история – фигурное катание. Смотреть этот вид – наша семейная традиция. Еще маленькой я зачитывалась статьями в спортивных журналах про Белоусову и Протопопова, Роднину и Зайцева. Наблюдала за выступлениями тех, кого сегодня видим в многочисленных ледовых шоу. Сама я на коньках стою едва-едва. На катке бываю изредка. А так – регулярно посещаю зал бокса. Вот там усердно тружусь, хотя, понятно, на абсолютно дилетантском уровне.