Больше 3 млн рублей выделено на проект библиотеки имени известного этнографа М.Н. Хангалова

В поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района будет построено новое здание национальной библиотеки им. М.Н. Хангалова. Как рассказал Сергей Брилка, вопрос о необходимости строительства нового здания обсуждается давно, сегодня в областном бюджете 2018 года предусмотрены средства на подготовку проектно-сметной документации в размере 3,3 млн рублей в рамках программы «Развитие культуры» на 2014-2020 годы. http://uolib.ru

Решение о выделении средств было принято по предложению парламентариев при формировании областного бюджета, сообщается на сайте Законодательного собрания.

По словам вице-спикера областного парламента, депутата от Усть-Ордынского Бурятского округа Кузьмы Алдарова, в деревянном здании библиотека расположена с 1954 года, сегодня из-за его ветхости обеспечивать сохранность библиотечного фонда сложно. В библиотеке собраны редкие и ценные книги, в том числе дореволюционные издания классиков, учебник грамматики монгольского языка. Гордость библиотеки – собрание сочинений известного этнографа, собирателя фольклора Михаила Николаевича Хангалова, именем которого и была названа библиотека в 1958 году.

Мэр Эхирит-Булагатского района Игорь Усов сообщил, что библиотека часто становится местом проведения мероприятий разного уровня. В связи с этим было принято решение о строительстве не обычной библиотеки, а многофункционального досугового центра, где разместятся библиотечные фонды, помещения для проведения кружков и мастерские для занятий народным промыслом.