Евгений Богатырев: «Нас лишили возможности демонстрировать силу России перед всем миром через спорт»

Евгений Богатырев, управляющий партнер инвестиционного бутика «Богатырёв и партнеры», которого мы попросили высказаться на злободневную спортивную тему, оказался заядлым олимпийским болельщиком. Столько фамилий не прозвучало ни в одном из наших предыдущих материалов проекта «Олимпиада-2018: взгляд иркутян»! За кого будет болеть Евгений и к какому зимнему виду спорта он приобщает своего сына? Читайте в нашем новом материале.

— Из Зимних Олимпийских игр мне нравятся хоккей с шайбой, биатлон, бобслей и горнолыжный спорт. В хоккее буду следить за матчами с участием сильнейших мировых сборных — Канады, Швеции, Чехии, Финляндии.

В биатлоне всегда было интересно смотреть на выступления опытнейших мировых спортсменов: титулованного, самого возрастного спортсмена Бьорндалена из Норвегии, который показал очень сильные результаты на прошлой Олимпиаде 2014 в Сочи в личной гонке; братьев Фуркад из Франции; Свендсена из Норвегии.

Среди женщин интересно посмотреть на борьбу заядлых соперниц Кузьминой, Домрачевой (женой Бьорндалена) и Бергер.

Слышал, что под нейтральным флагом собирается выступить наш спортсмен Антон Шипулин, вот за него и буду болеть (улыбается).

В бобслее и горнолыжном спорте тоже есть, на кого посмотреть: выступает много звездных команд. Мне лично нравится интрига в этих видах спорта.

Обидно осознавать, что очередные Олимпийские Игры пройдут без участия нашей Сборной. Решение неоднозначное: нас, по сути, лишили возможности демонстрировать силу России перед всем миром через спорт. Но ведь это не конец нашего спорта, я надеюсь что наши спортсмены реабилитируются и еще не раз докажут всему миру кто является сильнейшей сборной.

Из зимних видов мне интересны горные и беговые лыжи, хотя у самого получается выбраться на природу и покататься очень редко в последнее время. Раньше пробовал сноуборд, но впоследствии полностью перешел на лыжи. Одному из моих детей сейчас шесть лет, стараюсь его сейчас поставить на беговые лыжи и заниматься вместе с ним. Второе увлечение — коньки, с детства катаюсь, так как жил около стадиона, и родители очень часто посвящали время катанию на коньках.