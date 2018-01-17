В 2017 году почти на миллиард рублей увеличил объем принимаемых коммунальных платежей Сбербанк в Иркутской области

В 2017 году Сбербанком в пользу компаний ЖКХ Приангарья принято от жителей региона 9,8 млн. платежей на общую сумму 10,9 млрд. рублей. По сравнению с 2016 годом количество проводимых через банк коммунальных платежей увеличилось на 1,5 млн., а суммарный объем вырос почти на 1 млрд. рублей. При этом отмечен рост доли платежей (+7%), осуществляемых населением через дистанционные каналы обслуживания (интернет-банк, устройства самообслуживания, автоплатеж): таким способом сегодня оплачивается уже восемь из десяти выставленных счетов за услуги ЖКХ.

«Задача банка - обеспечить удобные услуги и для работы поставщиков, и для плательщиков. И имеющиеся у нас решения и технологии приема платежей позволяют это сделать. За прошлый год мы также расширили перечень сотрудничающих со Сбербанком компаний ЖКХ. С десятками новых поставщиков заключены договоры на обслуживание и обмен информацией, что в свою очередь дало нам возможность настроить для пользователей их услуг систему быстрых платежей. Такая система значительно упрощает процесс оплаты и экономит время конечного потребителя, а также, бесспорно, влияет на рост объемов собираемости средств за коммунальные услуги», - комментирует управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер.

В Сбербанке существует несколько способов оплаты счетов за услуги ЖКХ, из которых плательщик может выбрать наиболее удобный для себя.

Так, клиенты, которые хотят максимально упростить оплату своих счетов, могут воспользоваться сервисом «Автоплатеж» от Сбербанка. При этом необходимая сумма в пользу поставщика услуг будет регулярно автоматически списываться банком со счета карты плательщика, а владелец карты будет полностью контролировать все операции посредством смс-сообщений на мобильный телефон.

Одно из последних внедрений банка – информирование клиентов о счетах ЖКХ. Не нужно вспоминать реквизиты или искать квитанцию. Банк анализирует, какие именно услуги клиент часто оплачивает, и сообщает о новых найденных счетах по смс. Чтобы оплатить такой счет, достаточно направить смс-подтверждение в ответ на поступившее смс банка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru