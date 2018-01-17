В 2 раза вырос новогодний интернет-трафик в Приангарье

В минувшие январские каникулы клиенты Tele2 общались без ограничений по телефону и в сети интернет. Мобильный интернет-трафик в Иркутской области увеличился в 2 раза. Пик нагрузки в сети традиционно пришелся на новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба компании. Фото: torrapk.com

Наибольшую активность абоненты Иркутской области проявили с 22 часов вечера 31 декабря 2017 года до 3 часов утра 1 января 2018 года. В это время было сделано в 4 раза больше исходящих вызовов, чем в аналогичный будний период. Больше всего поздравительных звонков зафиксировано в Москву и Московскую область, Красноярский край, Бурятию и Ленинградскую область.

В зимние каникулы клиенты оператора активно пользовались высокоскоростным мобильным интернетом. С 31 декабря по 8 января трафик в Иркутской области вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерами по росту передачи данных в январские праздники 2018 года стали абоненты оператора из Осинского и Зиминского районов Иркутской области. Они скачали в 3 раза больше данных, чем в прошлогодние каникулы.