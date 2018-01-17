Хабаровский производитель мебели получил финансирование в Промсвязьбанке при поддержке Корпорации МСП

Мебельная фабрика «Династия» (ООО «Легко Мебель») получила финансирование в Промсвязьбанке на сумму 11 млн рублей. Средства предоставлены по ставке 10,6% годовых. Низкая ставка обеспечена поручительством по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, которую совместно реализуют Корпорация МСП и Банк России.

Средства направлены на проведение ремонтно-строительных работ в производственных помещениях. В результате реализации проекта предприятие оптимизирует использование производственных площадей, сократит расходы на обслуживание зданий, расширит производство и обеспечит дальнейшее устойчивое развитие предприятия.

Фабрика «Династия» изготавливает широкий ассортимент мебели для детских, кухонь, спален, прихожих, а также для компьютерных классов, офисов. Предприятие производит шкафы, пеналы, стеллажи, полки и т.п. Продукция предприятия реализуется на территории ДФО.

По состоянию на 15 января 2018 года субъекты МСП Хабаровского края получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 241,6 млн рублей, что позволило им привлечь 317,4 млн рублей кредитных средств.

«Пару лет назад бизнес занимал выжидательную позицию относительно инвестиций. Причины тому – экономическая неопределенность на рынке и кредиты по высоким ставкам. Сейчас ситуация меняется к лучшему. Предприниматели обращаются за кредитами на развитие. Также в немалой степени оживлению инвестиционной активности способствовали именно программы господдержки», - заявила Алена Сокова, начальник управления партнерских программ среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка. «Промсвязьбанк является одним из банков-партнеров по участию в Программе стимулирования кредитования субъектов МСП. С начала действия Программы Промсвязьбанк предоставил кредиты по льготным ставкам почти ста заемщикам на сумму 5,9 млрд руб.».

