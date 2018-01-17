Сильные морозы ожидаются в Иркутской области с 18 по 20 января

18 и 19 января по сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории региона установятся аномально низкие температуры, усилится ветер, в северных районах пройдет сильный снег.

По сообщению пресс-службы МЧС России по Иркутской области, 18 января ожидается местами ночью в северо-западных, западных, центральных районах, днем практически на всей территории области усиление западного, северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду, снег, метели, ночью в северных районах пройдет сильный снег.

19-20 января местами по области ожидаются сильные морозы -41,-46°, в северных и верхнеленских районах -48,-53°, 20 января до -56°. 19-20 января в Иркутске ожидается холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-8° ниже климатической нормы: до -30 градусов.