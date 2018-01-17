18,6 млрд рублей перечислила ВСЖД в бюджет и внебюджетные фонды субъектов РФ в 2017 году

Структурные подразделения ОАО "РЖД", а также дочерние общества компании, расположенные в границах ВСЖД, в 2017 году перечислили 18,6 млрд рублей налогов. Это почти на 1,8 млрд рублей больше, чем в 2016. Такие данные озвучил на итоговой пресс-конференции начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов. Фото: belgorodstroy.ru

«Восточно-Сибирская магистраль обеспечила безукоризненную дисциплину в налоговой сфере. Если дифференцировать уплаченную сумму по регионам, то получается, что 15,6 млрд рублей перечислено в бюджет Иркутской области, почти 3 млрд в казну Республики Бурятии», – рассказал Василий Фролов.

Также, как сообщает пресс-служба компании, Восточно-Сибирская железная дорога вносит налоговые платежи в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия). Эти выплаты в 2017 году составили 136,6 млн и 6,8 млн рублей соответственно.

От общего количества отчислений налоговые составили чуть больше 10 млрд рублей, в том числе налог на прибыль порядка 1,8 млрд рублей, налог на имущество больше 3,8 млрд руб., налог на доходы физических лиц более 4,3 млрд рублей, прочие налоги – порядка 84 млн рублей.

Перечисления во внебюджетные фонды составили более 8,5 млрд рублей.

Кроме того, ВСЖД продолжает повышать эффективность закупочной деятельности. Более 80% от общего объема закупок осуществляется у малых и средних предприятий. Значительная часть средств остается в региональной экономике. По этому показателю магистраль занимает одно из лидирующих мест среди филиалов ОАО «РЖД». Экономия от проведенных в 2017 году конкурентных закупок для Восточно-Сибирской железной дороги составила 9,6%.