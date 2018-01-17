Первые инвестиционные проекты 2018 года запущены в Иркутской области

Совет директоров Корпорации развития Иркутской области, возглавляемый заместителем министра экономического развития Иркутской области Владимиром Гордеевым, одобрил финансирование двух инвестиционных проектов в сфере строительства и сельского хозяйства. Фото: gov39.ru

Первый проект − «Лаборатория цифровых технологий проектирования». В рамках проекта на территории Иркутской области будет создан Центр инженерных компетенций, главной задачей которого станет создание инженерных объектов с использованием BIM-технологий. Это принципиально новый подход в архитектурно-строительном проектировании, заключающийся в создании информационной модели здания (Building Information Model), которая содержит не только подробную визуализацию объекта, но и позволяет собрать воедино все данные о нем: от эскизов и инженерных расчетов до фактических данных об использованных материалах по результатам строительно-монтажных работ. Объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет 37,5 млн рублей. Из них 30 млн рублей инвестирует Корпорация развития Иркутской области.

Второй проект − «Грибная ферма в Шелеховском районе Иркутской области». Предполагается создание первого в Иркутской области производства по выращиванию шампиньонов. Общая стоимость проекта составляет 45 млн рублей. Срок реализации – семь лет. За этот период в бюджеты разных уровней поступит свыше 86 млн рублей налоговых отчислений, будет создано более сорока рабочих мест.

«В настоящее время свежие шампиньоны поставляются на рынки Иркутской области за тысячи километров из Смоленской области и Китая, − отметил генеральный директор Корпорации развития Олег Севрюков. − Создание грибного производства в Шелеховском районе позволит обеспечить жителей региона свежей, экологически безопасной продукцией».