Эльвира Набиуллина не поедет в Давос

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отменила свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет с 23 по 26 января. Причину отмены визита в пресс-службе ЦБ РФ не пояснили. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, «Русский дом», которая объединит лидеров бизнес-сообщества. Официальную правительственную делегацию в 2018 году возглавит заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Тема форума в этом году звучит очень актуально: «Создание общего будущего в разрушенном мире». Речь в Давосе пойдет о геостратегических проблемах разных стран, а также об имеющихся политических, экономических и социальных последствиях наблюдаемых изменений.

Западная пресса очень любит вспоминать форум в Давосе образца 1996 года. Тогда именно в Давосе российские олигархи, изначально подавленные после победы КПРФ на парламентских выборах, решили поддержать Бориса Ельцина. Именно их поддержка, прежде всего, обеспечила его успех. Сами олигархи оказались не в накладе. Казна расплатилась с ними ведущими предприятиями через схему залоговых аукционов. Официальный олигархический пул поддержки Бориса Ельцина составил $50 млн. Хотя, конечно, суммарные расходы были несколько выше. Главную роль в той истории сыграли Борис Березовский и Владимир Гусинский, а также телевизионные «говорящие головы» - Евгений Киселев и Александр Невзоров.

Западные медиа и так называемые специалисты по России очень не любят действующего российского президента. И до сих пор рассматривают версию заговора олигархов против Кремля, что, конечно, говорит о полном непонимании внутриполитической ситуации. Современная Россия принципиально отличается от России 1996 года, когда общество было поровну расколото между сторонниками и противниками Бориса Ельцина. И только фактор Александра Лебедя позволил Борису Ельцину остаться у власти. Сейчас доля государственного сектора в России составляет примерно 70%, включая ведущих экспортеров. После дела «ЮКОСа» желающие противостоять российским силовиками среди деловой элиты вряд ли найдутся. Несмотря на экономические трудности последних лет, после крымской истории кредит доверия россиян к Владимиру Путину остается очень высоким.

Традиционной задачей российских экономических чиновников и финансистов в Давосе было создать России хороший пиар. Это было необходимо как для размещения суверенных займов, так и для роста капитализации компаний. В 2002 году, например, активно продвигалась среди иностранцев приватизация «Славнефти» и создание совместных российско-западных компаний. В итоге это и привело к созданию «ТНК-BP», а «Сибнефть» чуть было не досталась Total. Роман Абрамович и его партнеры лишь в последний момент сделали выбор в пользу «Газпрома», отказавшись от сделки по слиянию с «ЮКОСом».

Сейчас ситуация принципиально иная, санкции в отношении России будут только ужесточаться. И многие глобальные инвесторы рассматривают Россию, как дешевые и фундаментально привлекательные, но по политическим причинам токсичные активы. Очень забавно будет выглядеть, если на фоне Давоса США введут санкции в отношении ОФЗ, что приведет к масштабной девальвации рубля. Возможно, из-за потенциальной угрозы российской валюте со стороны американских санкций глава Банка России Эльвира Набиуллина и решила остаться в Москве. Напомним, именно её мы рассматриваем в качестве основного кандидата на будущее премьерское кресло.

Современная Россия в период, когда страну возглавляет Владимир Путин, вряд ли интересна Давосу. Для большинства западного истеблишмента лучше бы ее вообще не было. Радует одно: Россия – это слишком большая экономика. Жизнь показала, что российские финансы в большей степени зависят от цен на нефть, чем от западных санкций. А с ценами на черное золото, с нашей точки зрения, в 2018 году все должно быть нормально.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари