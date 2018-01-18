Сергей Малых: «Энтузиазм в биткоине так быстро не исчезнет, поэтому цены снова могут пойти вверх»

История с биткойном – это обычная история для финансового рынка. Сначала – дикий рост, потом – стремительное падение и страх потерь. Ничего особенного, считает Сергей Малых, директор ООО «Центум», официальный партнер «Атон». По мнению эксперта, на что действительно стоит обратить внимание, что 97% биткойнов принадлежит 4% криптовалютных кошельков. К чему это может привести, он рассказал порталу SIA.RU.

Что происходит?

– Да ничего особенного не происходит, сначала мы наблюдали дикий рост цен на биткойн на фоне популярности, подогреваемой эмоциями инвесторов, а именно жаждой заработать и страхом упустить такой шанс. Теперь видим эмоции страха потерь, на фоне новостей о запрете в Китае (основной стране майнинга и держателей). Все как обычно, как на любом другом финансовом инструменте, только чуточку по-другому.

Что дальше?

– Никто, на мой взгляд, вразумительно не может спрогнозировать изменение стоимости биткойна с точки зрения фундаментальных подходов. Отталкиваться, на сегодняшний день, возможно, только используя технический анализ графиков, построенный на психологии толпы. Слишком стремительный рост вызывает коррекцию движения, а спусковым крючком могла послужить любая новость. Такой мощный энтузиазм инвесторов, который мы наблюдали ранее, быстро не исчезает, поэтому, скорее всего, цены снова могут пойти вверх. Сейчас наблюдается консолидация стоимости с широким диапазоном. Первый уровень, где психология толпы сработает, $9900-10200, критическая точка на ценовых графиках - в районе $6500-7000. Правда, анализ усложняется тем, что графики на различных торговых площадках сильно различаются.

Что делать?

– Еще на уровне 7000 $ я рекомендовал не входить в рынок, потому что считал его слишком рискованным. Кстати, недавно Credit Suisse, один из крупнейших инвестиционных банков мира, опубликовал исследование, согласно которому 97% биткойнов принадлежит 4% криптовалютных кошельков. Концентрация богатства у небольшой группы пользователей – будь то физические лица или биржи – означает, что несколько ключевых игроков могут оказывать значительное влияние на рынок биткойнов, двигая стоимость в интересах узкого круга собственников, как в сторону повышения, так и в сторону падения. Это исследование еще раз подтверждает: если вы осторожный инвестор, лучше будьте в стороне, если же все-таки хочется испытать адреналин, то вкладывайте ту сумму, которую вы готовы потерять полностью.