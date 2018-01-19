Наталья Мильчакова: «Инвесторы должны быть готовы потерять все свои деньги, вложенные в биткойны»

Резкий обвал биткойна и других криптовалют спровоцировали не только новости из Азии, как принято считать. Своих дров в огонь подкинул и европейский регулятор, считает Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента компании Альпари.

«Мы никогда не можем быть уверенными на 100% в причине или совокупности причин, по которым выросла или упала та или иная валюта либо иной финансовый актив, – отмечает Наталья. – Практически во всех СМИ, как русскоязычных, так и иностранных, говорится о том, что падение биткойна и других криптовалют вызвано намерениями Китая ужесточить торговлю криптовалютами как онлайн, так и через мобильные приложения. Еще раньше об ужесточении регулирования операций с криптовалютами заявили в Южной Корее».

Скорее всего, эти две причины и спровоцировали обвал биткоина, но эксперт «Альпари» не исключает, что к ним добавилась еще одна. Так, руководитель Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор заявил, что инвесторы «должны быть готовы потерять все свои деньги», если они были вложены в биткойны.

Аналитик «Альпари» полагает, что предупреждение главы европейского регулятора рынка ценных бумаг может быть актуальным для всех инвесторов в криптовалюты, в том числе и российских. Однако наиболее рисковые инвесторы проигнорируют эти предупреждения, и она не исключает, что ниже уровня в $9 тыс. могут возобновиться покупки биткойна, а также других криптовалют, которые упали вчера гораздо сильнее, чем биткойн. Однако начинающим инвесторам и тем инвесторам, которые не торгуют внутри дня, аналитики рекомендуют вообще не связываться с криптовалютами. Лучше обратить внимание на традиционные валюты, например, на евро.