Юрий Дромашко: «Я ожидаю увидеть биткоин через пару лет в районе $1 млн»

Курс биткойна стремительно снижается. За последние шесть недель он упал на 50% до отметки $10 тыс. Многие эксперты заговорили о схлопывании криптовалютного пузыря. Юрий Дромашко, бизнесмен, активный майнер и яркий представитель иркутской «криптотусовки», уверен, что все не так драматично, просто кто-то из инвесторов решил выйти. По его мнению, через пару лет биткойн будут стоить в районе $1 млн.

Что случилось?

– Действительно курс биткойна упал. И если смотреть динамику за последний год, он упал с $1000 до отметки $10000. Вот такое падение!

Когда полгода назад мы прогнозировали курс биткойна на январь, в моих прогнозах он так и стоял на отметке $10-11 тыс, более смелых прогнозов даже не смели делать. Так что ничего страшного пока не случилось, по моему мнению.

А по поводу тех вещей, которые влияют на курс – это вход и выход инвесторов. Мы не можем это прогнозировать, потому что у инвесторов свои планы, свои задачи, свои денежные обязательства. Это не один инвестор, их сотни, есть крупные.

Что касается регуляторов, которые жестко подходят к регулированию или хотя бы заявляют об этом, – это естественно. Биткойн будет раздражать правительства, регуляторов, но мир в конце концов примет биткойн.

В Японии, в Беларуси очень позитивно относятся к криптовалютам. Почему в России не приняли, не легализовали в той или иной мере? Я связываю это с выборами. Потому что любое телодвижение власти в этой области сейчас будет подвергаться критике. Это неоднозначное решение, поэтому легализацию биткойнов отложили на период после выборов.

Что дальше?

– Мир разделится на страны, которые приняли биткойн так или иначе, и страны, которые его полностью отвергают.

Биткойн будет двигаться в том же русле. Его будет мало, его будут скупать, его будет не хватать, его курс будет расти. Я планирую увидеть биткойн через пару лет в районе $1 млн.

Что делать?

– По поводу рынка и рекомендаций. Мне каждый день приходят десятки писем: «продай биткойн», «помоги купить биткойн», и, к сожалению, никто не пишет, что хочет продать биткойн по такому низкому курсу. Дураков мало – умных много. Вот я и рекомендую поступать, как умные. Изловчиться и купить какую-то крипту, скорее, всё-таки биткойн. Можно присмотреться и к другой крипте.