Ярослав Керов: «Тезисы о схлопывании пузыря стоит приберечь на будущее, интерес к криптовалютам в мире сохраняется колоссальный»

Почему падает биткойн? Каковы причины обвала? И на каких уровнях цен покупки биткойна могут возобновиться? Ярослав Керов , финансовый советник Компании БКС Премьер в Иркутске, объяснил SIA.RU, чего ждать от криптовалют в ближайшее будущее.

– Катализатором стремительного падения биткойна и других криптовалют, действительно, стали жесткие заявления китайских и южнокорейских властей. Однако обвал также можно связывать и с другими факторами.

Во-первых, коррекции в начале года на криптовалютном рынке происходят регулярно. Во многом это связано с празднованием Китайского нового года – среди жителей Поднебесной спрос на биткойны в этот период ослабевает.

Во-вторых, коррекция была неизбежна с технической точки зрения. Причем излишний оптимизм в конце 2017 года привел к тому, что и прокол вниз оказался очень глубоким.

В-третьих, возможно, что на ситуацию пытаются влиять крупные институциональные инвесторы, пришедшие на рынок после запуска фьючерсов на биткойн. Если верно последнее предположение, то крупные игроки могут начать заходить в биткойн на уровне $8-9 тыс., после чего котировки могут восстановиться до $15-18 тыс. в кратчайшие сроки.

Так или иначе, пока что набившие оскомину тезисы о схлопывании пузыря стоит приберечь на будущее, интерес к криптовалютам в мире сохраняется колоссальный, а если есть спрос, будет и предложение. Даже если криптобиржи Китая и Южной Кореи заблокируют, трейдеры перейдут на биржи той же Японии, благосклонной к крипторынку.

С инвестиционной точки зрения, покупка криптовалют – это вложения на страх и риск. Огромная волатильность, неприменимость традиционных методов анализа, регуляторные риски, риски хранения, сложности с конвертацией – как видим, проблем у актива немало, и вкладывать в него нужно с большой осторожностью.