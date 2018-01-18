Около 30 млн рублей субсидий получат муниципальные дома культуры в Иркутской области

Итоги отбора на предоставление субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в 2018 году в рамках федерального проекта «Местный дом культуры» подвело министерство культуры и архивов Иркутской области.

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В отборе могли участвовать муниципальные дома культуры, которые расположены в населенных пунктах, где проживает от 500 до 50 000 человек. Для участия в конкурсе необходимо было предоставить документы, подтверждающие нахождение объекта культуры в собственности муниципального образования, и сметную документацию на выполнение ремонтных работ. В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 22 декабря 2017 года №870-пп здание не должно находиться в аварийном состоянии и требовать капитального ремонта.



Всего было подано 76 заявок. По итогам отбора получателями субсидии стали 37 домов культуры из 18 муниципальных образований Иркутской области. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 21,1 млн рублей. Софинансирование из средств областного бюджета составит 8,1 млн рублей. Размер субсидии для учреждения будет рассчитан индивидуально в зависимости от уровня обеспеченности муниципального образования. Распределение субсидий на текущий ремонт муниципальных домов культуры было проведено впервые, уточняют в пресс-службе регионального правительства.



– 2017 году средства федерального бюджета по проекту «Местный дом культуры» можно было использовать на приобретение музыкального и светового оборудования, костюмов, элементов сценического оснащения. Тогда финансирование получили 47 учреждений. В этом году мы впервые распределили средства, предусмотренные на текущий ремонт домов культуры, – пояснила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.