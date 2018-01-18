ВТБ финансирует ГК «Точинвест»

ВТБ в Рязани предоставил группе компаний «Точинвест» (входит в Холдинг ФПК Инвест) финансирование в размере 850 млн рублей на срок до 7 лет. Кредитные средства направлены на цели рефинансирования, пополнения оборотных средств и приобретения нового оборудования.

Таким образом, при поддержке банка на одном из предприятий группы - Шадринском заводе металлоконструкций в Курганской области - был осуществлен запуск современного производства по изготовлению металлоконструкций для дорожной инфраструктуры и объектов энергетики промышленного и гражданского строительства.

Руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Производство металлоконструкций, которые широко используются в различных отраслях: строительстве, промышленности, энергетике, - динамично развивается и активно наращивает инвестиционный потенциал. ВТБ поддерживает перспективные и ориентированные на внедрение производственных инноваций проекты, например, как проекты ГК «Точинвест».

Президент Холдинга ФПК Инвест Игорь Коськин так прокомментировал сделку: «С помощью заемных средств, предоставленных Банком ВТБ, Шадринский завод металлоконструкций сможет осуществить запуск также и линии оцинкования, и выйти на новый уровень производства. Ожидаем, что новая линия начнет работу весной 2018 года».

ДЛЯ СПРАВКИ:

Холдинг ФПК Инвест – крупнейший производственно-коммерческий холдинг г. Рязани, в который входит около 20 многопрофильных организаций и предприятий. Основное направление деятельности – инвестиции в реальный сектор экономики и развитие промышленного производства.

ГК «Точинвест», входящая в холдинг, занимается производством, продажей и установкой оцинкованных барьерных ограждений дорожной и мостовой групп и металлоконструкций дорожной инфраструктуры.