Герман Греф выступил на Гайдаровском форуме

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф выступил на панельной дискуссии «Бизнес и государство: модели партнёрства в цифровую эпоху» Гайдаровского форума.

В числе обсуждавшихся вопросов — какие мировые тренды формирует стремительное развитие цифровых технологий, как компании и государства будут справляться с новыми вызовами, каковы самые перспективные модели партнёрства бизнес-сообщества и государства.

«Противоречие между линейным мышлением и экспоненциально растущим миром — ключевой тренд, который будет определять всё остальное развитие», — отметил Герман Греф.

«Сегодня побеждают те, кто умеет приоритизировать и концентрировать усилия, кто понимает, что ни одной компании не под силу справиться со всеми трендами», — подчеркнул глава Сбербанка.

По словам Германа Грефа, ключевым качеством компаний и менеджеров стало умение слышать клиента, конкурента, партнёра и тех людей, которые ломают тренды.

«Наш потенциал в части искусственного интеллекта и блокчейна только зарождается, — отметил Герман Греф. — У нас есть шанс, но мешает гигантский дефицит кадров. В области искусственного интеллекта это огромная проблема».

Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума — РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).