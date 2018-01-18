Иркутянин, обокравший более 30 частных домов, предстанет перед судом

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Окончено расследование многоэпизодного уголовного дела по серии краж имущества из частных домов жителей областного центра и Иркутского района. Все преступления были зарегистрированы весной и летом 2017 года. Сообщение о них поступали в дежурные части разных отделов полиции Иркутска в течение нескольких месяцев, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Жертвами становились иркутяне и жители садоводческих кооперативов городских окрестностей. Органами предварительного следствия установлено, что преступники проникали в жилища, в основном, взламывая окна, и похищали имущество стоимостью в десятки и сотни тысяч рублей.

В результате проделанной работы оперативники отдела полиции № 4 городского Управления МВД задержали ранее неоднократно судимого жителя Ленинского района. Во время работы со следственно-арестованным полицейские постепенно устанавливали причастность 37-летнего мужчины к ряду других фактов краж. Стражи правопорядка полагают, что злоумышленник подыскивал дома, убеждался в отсутствии хозяев и проникал в жилища. С целью изобличения вины подозреваемого были проверены десятки ломбардов, в которых он мог заложить похищенные ценности.

В настоящее время следственными органами инкриминируется задержанному причастность к 31 противоправному деянию, большая часть из них совершены в частных домах.

Общая сумма похищенного составляет чуть менее полутора миллионов рублей. В настоящее время утверждённое прокуратурой обвинительное заключение и материалы направлены в Ленинский городской суд для рассмотрения по существу.