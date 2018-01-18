Опасный химикат разлился на трассе в Иркутской области

Фото: ust-kut24.ru

В Иркутской области разлились семь бочек с химикатом под названием «ингибитор коррозии металла», выпав на трассу во время транспортировки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление Росприроднадзора.

Инцидент произошел на федеральной трассе «Вилюй» в Усть-Кутском районе,неподалеку от поселка Янталь, отмечается в публикации. Прибывшие на место происшествия рабочие получили химическое отравление.

В настоящее время последствия аварии устранены, сообщается на сайте «Усть-Кут 24». Сотрудники компании, которой принадлежали бочки, оперативно пригнали транспорт, лопатами загрузили загрязненный веществом снег и засыпали участок дороги мелким песком.