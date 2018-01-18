Более 1,2 млрд рублей направят на объекты здравоохранения в 2018 году

1 млрд 241 млн рублей будет направлен в 2018 году на объекты здравоохранения, из них 1 млрд 238 млн – средства областного бюджета. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Фото: stormoff.ru

На эти средства планируется выполнить 55 мероприятий, в том числе: проектно-изыскательские работы – 32 проекта; строительство (реконструкция) – 22 объекта; капитальный ремонт - 1 объект (здание областного перинатального центра корпуса «Б» ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» в г. Иркутске, м/р Юбилейный, 100).

В этом году будет завершено строительство II очереди (стационар) ЦРБ в поселке Бохан.

– Мы по поручению Губернатора планомерно ведем работу по завершению долгостроев. Этот объект был в их числе. В прошлом году мы сдали первую очередь: открыли поликлинику в Бохане с современным оборудованием, в текущем году завершим строительство стационара. Еще один похожий объект закончили строить в прошлом году: буквально под Новый год получили разрешение на ввод стационара в Кутулике, по части строительства там все готово, – пояснила министр.

Также в планах на 2018 год завершение строительства детской поликлиники № 8 и продолжение строительства детской поликлиники № 9 в Иркутске. Будут вестись и работы по проектированию объектов здравоохранения областного центра: филиала поликлиники № 1 по ул. Дыбовского, противотуберкулезного диспансера, травмпункта по ул. Джамбула.

Среди объектов проектирования в регионе на 2018 год запланированы работы для строительства Тулунского туберкулёзного центра, лечебного корпуса № 3 ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая больница № 2 в д. Сосновый Бор», здание лечебного корпуса (стационара) на 35 коек МБУЗ «Катангская ЦРБ» в селе Ербогачен и поликлиника на 200 посещений в п. Качуг. Будут начаты работы по разработке проектной документации для строительства перинатального центра в Братске и выполнены предпроектные работы для строительства регионального детского многофункционального медицинского центра в Иркутске.

На текущий год заложены средства на проектирование 21 фельдшерско-акушерского пункта. При этом будет опробован механизм BIM-технологий, предполагающий комплексный подход к проектированию, учитывающий взаимосвязи всех этапов строительства и, в конечном итоге, позволяющий исключить ошибки проектирования. Помимо проектирования, будет начато строительство 16 новых ФАПов.

– На прошлый год было запланировано открытие 25 ФАПов, практически все сданы. Четыре перенесены на 2018 – два из них в северных территориях, что осложняет завоз строительных материалов и оборудования – в Бодайбинском и Катангском районах. Также завершаем работы в двух тайшетских ФАПах. Все обязательства, которые брали по прошлому году, мы их выполняем, – сказала Светлана Свиркина.

В пресс-службе губернатора Иркутской области напомнили, что всего на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию объектов социально-культурного назначения – 208 объектов – в этом году запланировано направить более 7,3 млрд рублей.