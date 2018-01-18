РУСАЛ инвестировал более 30 млн долларов в запуск первых электролизеров нового поколения РА-550

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о запуске в опытно-промышленную эксплуатацию участка из восьми электролизеров нового поколения РА-550 на Саяногорском алюминиевом заводе. Инвестиции в проект составили более 30 млн долларов.

Фото: vspro.info

Проект по разработке технологии и запуску участка РА-550 на САЗе был осуществлен в течение трех лет.

Главным преимуществом новой разработки технической дирекции РУСАЛа является высокая энергоэффективность. РА-550 потребляет на 10-15% меньше электроэнергии по сравнению с электролизерами предыдущих поколений. Благодаря конструкторским и технологическим решениям РА-550 стал легче, компактнее и экологически эффективнее.

В технологии РА-550 применен ряд инновационных технических решений, определяющих новый стандарт отрасли:

принципиально новая конфигурация ошиновки с двухсторонним подводом тока, обеспечивающая симметричное магнитное поле и высокую МГД устойчивость без использования компенсационной петли;

модульный принцип ошиновки, снимающий ограничения по созданию электролизеров большей мощности;

максимизация производства металла на единицу площади в помещении с установкой нового стандарта по ширине электролизеров.

Для независимой экспертной оценки конструкции, технологии и методов обслуживания электролизеров опытного участка РА-550 на САЗ был приглашен профессор Оклендского университета из Новой Зеландии, ведущий мировой эксперт по технологии производства алюминия на мощных электролизерах с обожженными анодами Барри Дж. Уэлч (Barry J. Welch). Профессор уже имел опыт работы с РУСАЛом: проводил аудит технологий РА-300 и РА-400.

«Сроки разработки проекта РА-550 и его реализация, а также операционное обслуживание соответствуют современным мировым стандартам. Уже на данном этапе технология РА-550 может быть рекомендована к внедрению на новых заводах с подтвержденной на прототипах силой тока 525 кА», – подчеркнул Барри Дж. Уэлч.

«Успешный запуск технологии РА-550 – это действительно прорывное событие для РУСАЛа. Ее отличительными особенностями являются наименьший расход электроэнергии и самые высокие экологические показатели среди всех компаний отрасли. Учитывая конкурентоспособность данного проекта и его характеристики, данная технология может быть востребована не только при модернизации действующих предприятий компании, но и при строительстве новых мощностей», – отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

Согласно проектной мощности, электролизер РА-550 будет производить в сутки 4,21 тонны алюминия, что почти вдвое превышает уровень технологии РА-300, применяемой на Хакасском и Богучанском алюминиевых заводах.

В целях реализации программы импортозамещения при разработке технологии РА-550 максимально использовались оборудование и материалы отечественного производства.

Справка:

РУСАЛ – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2016 году на долю компании приходилось около 6,2% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. В компании работает около 61 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).