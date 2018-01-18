Строителям осталось выполнить около 5% проходки второго Байкальского тоннеля

Строительство второго Байкальского тоннеля – важнейшего объекта программы модернизации БАМа и Транссиба – подходит к завершению. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, тоннелестроителями уже пройдено 6372 м (общая длина – 6682 м). Среднесуточная скорость проходки второго Байкальского тоннеля составляет 12 м. Фото: russos.ru

Технический комплекс LOVAT практически приблизился к восточному порталу. Сбойка тоннеля планируется до конца первого квартала текущего года.

В ноябре 2017 года горным способом завершены проходки восточной и западной дренажных штолен. Их протяженность 1747 м и 1500 м соответственно, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Строительство второго Байкальского тоннеля началось в 2014 году. На объекте задействовано 1500 человек и более 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств. Сдача объекта в эксплуатацию планируется на 2019 год. «После его запуска значительно повысится пропускная способность на участке Лена – Северобайкальск. С увеличением пропускной способности на БАМе повысится скорость продвижения грузов и по Транссибу, что создаст конкурентные преимущества перед другими видами транспорта», – отметил начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов.

Действующий в настоящее время однопутный Байкальский тоннель – одно из самых проблемных мест Восточно-Сибирской железной дороги. Пропускная способность перегона Дабан – Дельбичинда практически исчерпана. Дальнейшее увеличение пропускной способности участка невозможно без двухпутного следования поездов через Байкальский хребет и двухпутного развития близлежащих перегонов.