Жительница Приангарья вернула 70 тысяч рублей долга по зарплате благодаря судебным приставам

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Судебными приставами г. Усолье-Сибирское Иркутской области списаны 70 тысяч рублей со счета управляющей компании для погашения задолженности по заработной плате.

Жительница г. Усолье-Сибирское обратилась в районный суд с иском о взыскании заработной платы с предприятия. Исковые требования были удовлетворены судом, но руководитель фирмы игнорировал судебное решение и не рассчитывался с наемным работником.

Судебные приставы-исполнители обратили взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетном счете управляющей компании. В результате женщина получила зарплату, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

В 2017 году количество исполнительных производств о взыскании заработной платы, находящихся на исполнении в УФССП России по Иркутской области, снизилось на 31% по сравнению с 2016 годом, составив 5 тысяч 923 исполнительных производства на общую сумму 425 млн 322 тыс. рублей.