Для участников программы «Спасибо от Сбербанка» с каждым годом появляются новые компании-партнеры

Перечень партнеров бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» продолжает расти. Сегодня в рамках программы, к примеру, только жители Иркутска имеют возможность получить или использовать накопленные бонусы более чем в 90 магазинах и сайтах партнеров. Среди них федеральные и региональные представители, осуществляющие продажу различных товаров от книг, косметики, продуктов питания, одежды до мебели и бытовой техники для дома.

В числе компаний, которые присоединились к программе в прошлом году, - сеть «Читай-город», компания «Линер», «Иркутская аптека», супермаркет «Багира», пиццерия «Папа Джонс», ресторан BarDo, а также иркутская выставочная «Галерея В. Бронштейна». Совершая покупки в «Галерее В. Бронштейна» картой Сбербанка Visa Infinite или World MasterCard Elite, участники программы получают 5% СПАСИБО.

«Галерею можно по праву назвать «золотым фондом» живописи и скульптуры, в наших фондах - более 1500 произведений искусства, мы являемся крупнейшей частной галереей Сибири. Нам было очень интересно сотрудничать со Сбербанком в рамках проекта «Искусство сохранять», благодаря которому жители Приангарья познакомились с работами современного художника Зорикто Доржиева. После завершения проекта мы продолжили сотрудничество и стали партнерами программы «Спасибо от Сбербанка». Теперь при любой покупке в галерее или в ее сувенирном магазине мы начисляем бонусы СПАСИБО держателям карт определенных категорий», - отмечает директор галереи Ольга Бронштейн.

Федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» (www.spasibosberbank.ru) — крупнейшая в России банковская программа лояльности. Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты Сбербанка. Сегодня в ней участвуют более 30 млн человек. Участники накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка. Дополнительные бонусы они получают, совершая покупки у партнёров программы и участвуя в акциях программы. Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнёрах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. В перечень партнёров программы «Спасибо от Сбербанка» сейчас включены более 72 тысяч торговых точек.

Программа неоднократно признавалась победителем международной премии Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности» и «Лучшая программа лояльности финансовых институтов».

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.