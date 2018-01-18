57 млрд рублей инвестиций будет направлено на развитие ВСЖД

В текущем году на реализацию инвестиционной программы ОАО «РЖД» в границах Восточно-Сибирской железной дороги предусмотрено порядка 57 млрд рублей. Большая часть финансовых средств будет направлена на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей для увеличения провозной и пропускной способностей дороги. Фото: cdn.tvc.ru

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в 2018 году будут выполняться как проектно-изыскательские, так и строительно-монтажные работы. Планируется построить вторые пути на 13 участках, 11 двухпутных вставок, 5 разъездов, выполнить реконструкцию 14 станций, инженерных сооружений на 81 объекте, осуществить техническое перевооружение 34 объектов электроснабжения, провести модернизацию железнодорожного пути.

По итогам двухлетнего периода 2016-2017 гг. по проекту развития Восточного полигона сданы в эксплуатацию 91 объект, в числе которых разъезды, эксплуатационные локомотивные предприятия, комнаты отдыха локомотивных бригад и четыре многоквартирных дома.

В 2017-м году инвестиции в инфраструктуру ВСЖД составили более 35 млрд рублей, большая часть из них, 25 млрд, были направлены на модернизацию инфраструктуры восточного полигона.