Николай Федоров по проблеме развития агрострахования: «найти решение по спасению этого важнейшего института, без чего невозможно развивать сельское хозяйство»

Проблемы развития агрострахования с господдержкой остаются в фокусе внимания высших органов власти страны. Подтверждением тому стало заседание Совета Федерации по вопросу «О подготовке к проведению в 2018 году весенних полевых работ», которое состоялось 17 января. Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Федоров прямо отметил, что в 2014 году в стране было застраховано 13,4 млн га площадей; в 2015 – 8,6 млн га; в 2016 – 4 млн га; в 2017 – 1,1 млн га. Падение в 2017 году агрострахования с господдержкой в четыре раза – катастрофическое, и это очень опасный тренд.

Николай Федоров напомнил, что в свое время был принят закон о государственной поддержке агрострахования, но, судя по сегодняшним показателям, возникают серьезные опасения по перспективам развития агрострахования. Возможным дальнейшим вариантом действия может быть перевод всех убытков аграриев на прямое возмещение потерь из бюджета. Однако такой шаг, по мнению сенатора, противоречит всей мировой цивилизованной практике. Николай Федоров призвал Минсельхоз все же найти решение по спасению этого важнейшего института, без которого невозможно развивать сельское хозяйство.

«О том, что существует очень серьезная проблема перспектив развития агрострахования, мы систематически информируем практически все уровни органов власти, - комментирует Корней Биждов. – НСА проводил целенаправленную системную работу с комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию – как с органом, представляющим интересы регионов. Мы благодарны, что и Комитет в целом, и отдельные сенаторы нас не только услышали, но и поддерживают нашу озабоченность по этой действительно важной проблеме».

Страховщики рассчитывают на большую активность Минсельхоза по развитию агрострахования в 2018 году и на изменение порядка использования единой субсидии в части статьи расходов на агрострахование с господдержкой. «Отсутствие страховой защиты в условиях, когда в силу природно-климатических условий более 70% территории нашей страны относится к зоне рискованного земледелия, это неизбежная потенциальная потеря сотен миллиардов рублей субсидий и прямых инвестиций в АПК, что не может не угрожать стабильности отрасли», - говорит Корней Биждов.

«Изменение порядка субсидирования агрострахования – не единственная проблема в этом сегменте. НСА считает, что дальнейший импульс развитию агрострахования в нашей стране придадут изменения в профильный закон, которые обсуждались и были в целом поддержаны всеми заинтересованными органами власти», - резюмировал Корней Биждов.

СПРАВКА:

С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в члены НСА, с 1 января 2016 г. не имеют права заключать договоры агрострахования с господдержкой. Создание централизованной системы агрострахования в РФ предусмотрено федеральным законом от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ.