Промсвязьбанк запустил бесконтактные платежи через систему Garmin Pay

Розничным клиентам Промсвязьбанка, держателям банковских карт Visa, стала доступна оплата покупок и услуг с помощью платежной системы Garmin Pay.

Для этого владельцам последних моделей «умных» часов Garmin Vivoactive 3 и фитнес-браслетов достаточно выбрать карту на экране смартфона, авторизоваться с помощью отпечатка пальца или пин-кода и совершить покупку, поднеся устройство (часы) к платежному терминалу с технологией NFC.

Garmin Pay – платежная система производителя «умных» спортивных часов, четвертый электронный кошелек, выходящий на российский рынок платежей с использованием бесконтактной технологии оплаты.

