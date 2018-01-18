Мясокомбинат «Иркутский» признан банкротом

18 января 2018

Арбитражный суд Иркутской области ввел конкурсное производство и признал банкротом ОАО "Мясокомбинат "Иркутский". Комбинат являлся крупнейшим в регионе перерабатывающим предприятием. 

<p>Фото: irkutsk.news</p>

Фото: irkutsk.news

Процедура введена по ходатайству кредиторов до 10 июля 2018 года. Конкурсный управляющий – Сергей Галандин.

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За введение конкурсного производства на собрании 13 декабря проголовали кредиторы мясокомбината, сообщает ИА "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Основным кредитором на собрании с более чем 90% голосов был Россельхозбанк.

В настоящее время производственная деятельность предприятия остановлена, большинство работников уволены.

Согласно бухгалтерскому отчету, в 2016 году мясокомбинат произвел товарную продукцию на сумму 500,8 млн рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня 2015 года на 27,5%. В 2016 году производство разных видов колбасных изделий и полуфабрикатов снизилось на 14-66%.

Основные факторы, повлиявшие на сокращение объемов выручки: снижение покупательской способности населения, высокая конкуренция между производителями мясопродукции, недостаток оборотных денежных средств на закупку сырья.

 


<p>Фото: irkutsk.news</p>
/ СИА /
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