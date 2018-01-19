«Стратегии живут не на бумаге»

Клуб «Байкальские стратегии», созданный в Иркутске почти два года назад, провел пресс-конференцию с участием крупнейших региональных СМИ. Информационным поводом послужили реорганизация системы управления клуба и выход на новый этап развития.

Теперь, в целях повышения коллегиальности, управлять клубом будут четыре сопредседателя: Александр Битаров (предприниматель), Юрий Курин (политик и общественный деятель), Роман Ищенко (предприниматель и общественный деятель) и Михаил Просекин (ученый и общественный деятель). Каждый из них является экспертом в своей области и возьмет на себя руководство определенными направлениями.

Деятельность клуба вызывает интерес с первых дней, тем более, что он объединяет многих влиятельных и неравнодушных людей. У журналистов накопилось немало вопросов, и, отвечая на них, новые руководители клуба рассказали представителям СМИ о том, что уже сделано, а также о планах, идеях и перспективах клуба.

Фото: А. Баталин

О результатах

Подводя итоги, а клуб работает с весны 2016 года, Роман Ищенко отметил, что «созданы эффективные рабочие группы по таким направлениям, как туризм, городская среда, биомедицина, цифровые технологии. В каждом направлении есть масштабные и значимые для региона проекты в разной степени реализации». В настоящее время у клуба налажено плотное взаимодействие с региональной «Точкой кипения». У них с клубом будет не только общее помещение, но и много общей работы.

О задачах

Юрий Курин считает основной задачей клуба «…сделать так, чтобы стратегию развития региона разрабатывала не только власть, но и общество: бизнес, научное сообщество, общественные организации». Для Приангарья это особенно важно:

Фото: А. Баталин

«Частая смена высшего руководства приводит к смене элит, смена элит – к смене концепций развития региона. Нет преемственности и последовательности. Старое не всегда реализуется, новое не рождается, или рождается, но не исполняется», – заметил он.

На вопрос журналистов о том, как клуб планирует участвовать в разработке «Стратегии развития Иркутской области», Александр Битаров сказал:

Фото: А. Баталин

«Клуб не будет структурой, которая может заявляться в теме написания стратегии Иркутской области. Оставим это органам власти, они имеют в своем составе оплаченных специалистов. Но заявлять позиции по отдельным направлениям, принимать участие и предлагать идеи, безусловно, будет».

Михаил Просекин, будучи представителем научного сообщества, заметил, что для достижения успехов в значимых областях «жителям Иркутска нужно учиться договариваться и, несмотря ни на что, делать вещи, значимые для России и мира. Мы не станем сильными, если забудем, что экономика не ограничивается Иркутской областью; она здесь не оканчивается и даже не начинается». Особо ценно, по мнению Михаила, что в разработке стратегий заняты практики. «В научной среде принято писать стратегии, которые потом не реализуются. Для нашего клуба принципиально то, что я исключительно ценю: стратегии разрабатываются людьми, занятыми реальным делом. Такие стратегии имеет абсолютно другое качество» – сказал он.

Подчеркивая значимость коллективного стратегирования, Роман Ищенко подчеркнул: «Мы объединили экспертов в разных профессиональных областях: наука, предпринимательство, органы власти разных уровней. Это позволяет сформировать цельную картину. Часто стратегии пишутся узкими специалистами, иногда закрыто, и получается некий документ, который кладется куда-то на полку. Но стратегии не живут на бумаге; они живут в головах у людей, которые делают дело. До тех пор, пока люди, влияющие на экономику, не договорятся, куда идти, – реального стратегического движения и не будет».

Об идеях

Уникальность Байкала как уникального природного объекта планетарного масштаба может быть положена в основу целых отраслей экономики, способных дать мощный импульс развитию региона. Роман Ищенко считает, что «…сюда надо приглашать не туристов на три дня, а студентов – учиться, и людей, желающих поменять квалификацию. Мы получим совершенно другое качество включенности в мировую экономику. Это даст нам возможность зарабатывать деньги, потому что многие университетские центры мира – это гигантские бизнесы с очень высокой рентабельностью. Кроме того, это даст возможность получать новых приверженцев – людей, которые любят эту территорию. Потом с этими людьми можно строить взаимодействие. Другая идея, тоже связанная с Байкалом, – медицина на Байкале. У нас нет высокотехнологичных клиник на берегу Байкала, но есть данные, и они подтверждаются коллегами из других стран, что байкальская рекреация благоприятствует послеоперационному восстановлению. Мировые клиники заинтересованы в том, чтобы работать на Байкале. Для нас это экспорт медицинского туризма».

Эти идеи уже получили развитие. «Начато результативное взаимодействие с региональным Минэкономразвития. Мы написали два раздела для «Стратегии развития Иркутской области» по медицине и информационным технологиям, и их внесли в текст. Это первое, пробное взаимодействие. Посмотрим, как оно будет развиваться», – заметил Роман.

О перспективах

По мнению Александра Битарова, «клуб «Байкальские стратегии» имеет большие шансы на успех. Нет ограничений по возрасту, по профессиям, по отношению к власти, бизнесу и так далее. В составе клуба могут быть и студенты, и люди большого бизнеса, и малого, и ученые, и представители власти. Почти все эти категории людей в клубе присутствуют».

Объединяя профессионалов в разных отраслях, клуб может стать эффективным инструментом для реализации новых идей. «У нас много талантливых людей, и нужно создать условия, при которых они с чьей-то помощью могут претворять в жизнь свои идеи. Думаю, крупный бизнес тоже примет в этом участие, – выразил надежду Александр Битаров.

Подводя итоги встречи, руководители клуба подчеркнули, что клуб открыт для всех и будет рад новому сотрудничеству и новым идеям.