На 28% больше кредитных карт выдано в Иркутской области в 2017 году

В 2017 году количество новых выданных кредитных карт в России достигло 6,87 млн. ед., что на 52,6% больше, чем было выдано в 2016 году (4,50 млн. ед.). В Иркутской области темпы выдачи были чуть меньше общероссийских: выдано 220 тыс. карт, что на 28% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Самые высокие темпы роста выдачи новых кредитных карт (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных карт) в 2017 году были отмечены в Саратовской (+82,9%) и Челябинской (+77,1%) областях, Республике Башкортостан (+70,0%), а также в Ярославской области (+68,7%), Краснодарском крае (+67,9%), Оренбургской (+67,7%) и Свердловской (+65,6%) областях. В свою очередь, самые низкие темпы роста выдачи в данном сегменте розничного кредитования продемонстрировали Амурская область (+10,1%), Приморский край (+19,9%), а также республики Саха (Якутия) (+20,5%) и Бурятия (+21,5%). В Москве и Санкт-Петербурге количество новых выданных кредитных карт за данный период увеличилось на 53,2% и 55,8% соответственно.
Иркутская область не входит в десятку лидеров по выдаче карт. Всего в 2017 году в регионе выдано 220 тыс карт, что на 28% больше, чем в 2016 году.
«Темпы выдачи кредитных карт, как и других розничных кредитных продуктов, растут на фоне стабилизации ситуации в экономике, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Кроме того, стоит отметить и эффективное управление банками кредитным риском, которое сводит к минимуму их потери от кредитования. При этом активность в 2017 году проявляли не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращались в банки за кредитами».
Динамика количества выдачи кредитных карт в регионах РФ
|
|
По регионам
|
Количество новых выданных кредитных карт в 2016 году, ед.
|
Количество новых выданных кредитных карт
в 2017 году, ед.
|
Динамика,
в %
|
1
|
Саратовская область
|
60 318
|
110 299
|
82,9%
|
2
|
Челябинская область
|
105 412
|
186 728
|
77,1%
|
3
|
Республика Башкортостан
|
105 415
|
179 257
|
70,0%
|
4
|
Ярославская область
|
35 512
|
59 923
|
68,7%
|
5
|
Краснодарский край
|
149 025
|
250 166
|
67,9%
|
6
|
Оренбургская область
|
73 482
|
123 259
|
67,7%
|
7
|
Свердловская область
|
114 848
|
190 242
|
65,6%
|
8
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
55 530
|
89 989
|
62,1%
|
9
|
Ставропольский край
|
53 732
|
86 706
|
61,4%
|
10
|
Волгоградская область
|
75 187
|
121 149
|
61,1%
|
11
|
Ростовская область
|
103 098
|
165 124
|
60,2%
|
12
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
55 683
|
88 323
|
58,6%
|
13
|
Самарская область
|
96 897
|
153 105
|
58,0%
|
14
|
Республика Татарстан
|
106 875
|
168 776
|
57,9%
|
15
|
Московская область
|
213 789
|
333 713
|
56,1%
|
16
|
Ленинградская область
|
51 566
|
80 483
|
56,1%
|
17
|
г. Санкт-Петербург
|
153 976
|
239 847
|
55,8%
|
18
|
Пермский край
|
80 892
|
125 727
|
55,4%
|
19
|
Нижегородская область
|
87 219
|
135 198
|
55,0%
|
20
|
Кемеровская область
|
122 839
|
190 193
|
54,8%
|
21
|
г. Москва
|
274 570
|
420 592
|
53,2%
|
22
|
Алтайский край
|
95 124
|
144 737
|
52,2%
|
23
|
Новосибирская область
|
122 109
|
184 623
|
51,2%
|
24
|
Воронежская область
|
59 421
|
89 700
|
51,0%
|
25
|
Омская область
|
92 257
|
138 427
|
50,0%
|
26
|
Тульская область
|
38 801
|
58 087
|
49,7%
|
27
|
Архангельская область
|
37 292
|
55 308
|
48,3%
|
28
|
Томская область
|
45 189
|
66 202
|
46,5%
|
29
|
Владимирская область
|
38 445
|
56 116
|
46,0%
|
30
|
Белгородская область
|
42 123
|
61 454
|
45,9%
|
31
|
Удмуртская Республика
|
46 296
|
66 494
|
43,6%
|
32
|
Красноярский край
|
168 509
|
230 048
|
36,5%
|
33
|
Калининградская область
|
43 332
|
57 856
|
33,5%
|
34
|
Хабаровский край
|
78 929
|
102 786
|
30,2%
|
35
|
Иркутская область
|
172 042
|
220 231
|
28,0%
|
36
|
Забайкальский край
|
49 913
|
62 427
|
25,1%
|
37
|
Республика Бурятия
|
64 594
|
78 470
|
21,5%
|
38
|
Республика Саха (Якутия)
|
59 231
|
71 376
|
20,5%
|
39
|
Приморский край
|
119 661
|
143 482
|
19,9%
|
40
|
Амурская область
|
60 642
|
66 763
|
10,1%