На 28% больше кредитных карт выдано в Иркутской области в 2017 году

19 января 2018

В 2017 году количество новых выданных кредитных карт в России достигло 6,87 млн. ед., что на 52,6% больше, чем было выдано в 2016 году (4,50 млн. ед.). В Иркутской области темпы выдачи были чуть меньше общероссийских: выдано 220 тыс. карт, что на 28% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Самые высокие темпы роста выдачи новых кредитных карт (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных карт) в 2017 году были отмечены в Саратовской (+82,9%) и Челябинской (+77,1%) областях, Республике Башкортостан (+70,0%), а также в Ярославской области (+68,7%), Краснодарском крае (+67,9%), Оренбургской (+67,7%) и Свердловской (+65,6%) областях. В свою очередь, самые низкие темпы роста выдачи в данном сегменте розничного кредитования продемонстрировали Амурская область (+10,1%), Приморский край (+19,9%), а также республики Саха (Якутия) (+20,5%) и Бурятия (+21,5%). В Москве и Санкт-Петербурге  количество новых выданных кредитных карт за данный период увеличилось на 53,2% и 55,8% соответственно.

Иркутская область не входит в десятку лидеров по выдаче карт. Всего в 2017 году в регионе выдано 220 тыс карт, что на 28% больше, чем в 2016 году.

«Темпы выдачи кредитных карт, как и других розничных кредитных продуктов, растут на фоне стабилизации ситуации в экономике, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Кроме того, стоит отметить  и эффективное управление банками кредитным риском, которое сводит к минимуму их потери от кредитования. При этом активность в 2017 году проявляли не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращались в банки за кредитами».

Динамика количества выдачи кредитных карт в регионах РФ

 

По регионам

Количество новых выданных кредитных карт в 2016 году, ед.

Количество новых выданных кредитных карт

в 2017 году, ед.

Динамика,

в %

1

Саратовская область

60 318

110 299

82,9%

2

Челябинская область

105 412

186 728

77,1%

3

Республика Башкортостан

105 415

179 257

70,0%

4

Ярославская область

35 512

59 923

68,7%

5

Краснодарский край

149 025

250 166

67,9%

6

Оренбургская область

73 482

123 259

67,7%

7

Свердловская область

114 848

190 242

65,6%

8

Ханты-Мансийский АО - Югра

55 530

89 989

62,1%

9

Ставропольский край

53 732

86 706

61,4%

10

Волгоградская область

75 187

121 149

61,1%

11

Ростовская область

103 098

165 124

60,2%

12

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

55 683

88 323

58,6%

13

Самарская область

96 897

153 105

58,0%

14

Республика Татарстан

106 875

168 776

57,9%

15

Московская область

213 789

333 713

56,1%

16

Ленинградская область

51 566

80 483

56,1%

17

г. Санкт-Петербург

153 976

239 847

55,8%

18

Пермский край

80 892

125 727

55,4%

19

Нижегородская область

87 219

135 198

55,0%

20

Кемеровская область

122 839

190 193

54,8%

21

г. Москва

274 570

420 592

53,2%

22

Алтайский край

95 124

144 737

52,2%

23

Новосибирская область

122 109

184 623

51,2%

24

Воронежская область

59 421

89 700

51,0%

25

Омская область

92 257

138 427

50,0%

26

Тульская область

38 801

58 087

49,7%

27

Архангельская область

37 292

55 308

48,3%

28

Томская область

45 189

66 202

46,5%

29

Владимирская область

38 445

56 116

46,0%

30

Белгородская область

42 123

61 454

45,9%

31

Удмуртская Республика

46 296

66 494

43,6%

32

Красноярский край

168 509

230 048

36,5%

33

Калининградская область

43 332

57 856

33,5%

34

Хабаровский край

78 929

102 786

30,2%

35

Иркутская область

172 042

220 231

28,0%

36

Забайкальский край

49 913

62 427

25,1%

37

Республика Бурятия

64 594

78 470

21,5%

38

Республика Саха (Якутия)

59 231

71 376

20,5%

39

Приморский край

119 661

143 482

19,9%

40

Амурская область

60 642

66 763

10,1%

 


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