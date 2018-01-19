На 28% больше кредитных карт выдано в Иркутской области в 2017 году

В 2017 году количество новых выданных кредитных карт в России достигло 6,87 млн. ед., что на 52,6% больше, чем было выдано в 2016 году (4,50 млн. ед.). В Иркутской области темпы выдачи были чуть меньше общероссийских: выдано 220 тыс. карт, что на 28% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Самые высокие темпы роста выдачи новых кредитных карт (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных карт) в 2017 году были отмечены в Саратовской (+82,9%) и Челябинской (+77,1%) областях, Республике Башкортостан (+70,0%), а также в Ярославской области (+68,7%), Краснодарском крае (+67,9%), Оренбургской (+67,7%) и Свердловской (+65,6%) областях. В свою очередь, самые низкие темпы роста выдачи в данном сегменте розничного кредитования продемонстрировали Амурская область (+10,1%), Приморский край (+19,9%), а также республики Саха (Якутия) (+20,5%) и Бурятия (+21,5%). В Москве и Санкт-Петербурге количество новых выданных кредитных карт за данный период увеличилось на 53,2% и 55,8% соответственно.

Иркутская область не входит в десятку лидеров по выдаче карт. Всего в 2017 году в регионе выдано 220 тыс карт, что на 28% больше, чем в 2016 году.

«Темпы выдачи кредитных карт, как и других розничных кредитных продуктов, растут на фоне стабилизации ситуации в экономике, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Кроме того, стоит отметить и эффективное управление банками кредитным риском, которое сводит к минимуму их потери от кредитования. При этом активность в 2017 году проявляли не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращались в банки за кредитами».

Динамика количества выдачи кредитных карт в регионах РФ