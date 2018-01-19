Иркутск вошел в пятерку российских городов, где клиенты ВТБ активно тратили деньги в новогодние праздники

Розничный бизнес банка ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период с 25 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г.

Заграничный отдых в эти новогодние праздники выбрали 160 тысяч клиентов банка ВТБ, что на 6% выше прошлогодних значений и на 8% – результата 2016 г. Число совершенных ими транзакций превысило 570 тысяч, за два года этот показатель вырос в 1,5 раза.

Общий объем трат в ходе зарубежных поездок составил около 3 млрд рублей (+7% за два года). В топ-5 по объему трат – Италия (405 млн рублей), ОАЭ (206 млн), Франция (200 млн), Испания (175 млн) и Германия (150 млн). Пятерку лидеров в этом году «покинули» США. В топ-3 стран по количеству отдыхающих вошли Нидерланды, Великобритания и Белоруссия – данные результаты не изменились с прошлого года.

Объем трат клиентов ВТБ на территории России в ходе новогодних праздников составил почти 15 млрд рублей, за два года увеличившись на 22%, что связано и с ростом безналичных платежей. Регионами-лидерами по данному показателю стали Москва (свыше 5 млрд рублей), Санкт-Петербург (1,6 млрд), а также Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск (порядка 400 млн) и Хабаровск (около 300 млн).

Число клиентов ВТБ, совершавших транзакции в российских городах, составило 3,1 млн человек, увеличившись по сравнению с новогодними каникулами 2017 г. на 10%, а по сравнению с 2016 г. – на 24%. Общее число транзакций выросло до 17,6 млн, что на 13% выше результата прошлого года и на 41% – 2016 г.

Объем трат на бронирование отелей вырос до 278 млн рублей, увеличившись за два года на 28%, бронирование авиабилетов – до 500 млн рублей (+3% за два года), а в категории «бары и рестораны» – до 1,6 млрд рублей (+66%).