«АЛЬФА-БАНК» опубликовал отдельные финансовые показатели по итогам 2017 года

Данные на 1 января 2018 года не учитывают события после отчетной даты.

И.о. Главного Управляющего директора, Заместитель Председателя Правления, Главный финансовый директор А.Е. Чухлов:

«В 2017 году Банк уверенно реализовывал поставленные задачи в рамках текущей стратегии. Существенный рост кредитного портфеля, комиссионных доходов и соблюдение намеченной динамики операционных расходов обеспечили Банку по итогам года достойную прибыль.

По оперативным данным значения нормативов на 1 января 2018 года составили:

Н1.1 — 7,878% (минимальное значение, установленное Банком России для головных организаций банковских групп на консолидированной основе с учетом надбавки для системно значимых банков: в 2017 г. — 6,1%, в 2018 г. — 7,025%, при этом минимальное значение, установленное Банком России на соло-уровне — 4,5 %);

Н1.2 — 9,142% (минимальное значение, установленное Банком России для головных организаций банковских групп на консолидированной основе с учетом надбавки для системно значимых банков — в 2017 г. — 7,6%, в 2018 г. — 8,525%, при этом минимальное значение, установленное Банком России на соло-уровне — 6,0 %);

Н1.0 — 12,04% (минимальное значение, установленное Банком России для головных организаций банковских групп на консолидированной основе с учетом надбавки для системно значимых банков — в 2017 г. — 9,6%, в 2018 г. — 10,525%, при этом минимальное значение, установленное Банком России на соло-уровне — 8,0 %).

АО «АЛЬФА-БАНК» с повышенным вниманием относится к Внутренним процедурам оценки достаточности капитала, чтобы значения обязательных нормативов не только в полной мере соответствовали регуляторным требованиям, но и обеспечивали эффективный запас для роста активов в соответствии с намеченными планами и с учетом текущей конъюнктуры.

Банк в соответствии с российскими правилами бухгалтерской (финансовой) отчетности после проведения операций СПОД и аудита за 2017 год перенесет часть прибыли, отраженную в дополнительном капитале, в базовый капитал Банка, что позволит увеличить нормативы Н1.1 и Н1.2.»

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.