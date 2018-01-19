Антикоррупционная система менеджмента Сбербанка сертифицирована на соответствие международному стандарту

Антикоррупционная система менеджмента Сбербанка в части противодействия взяточничеству, правил обращения с подарками и делового гостеприимства сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия взяточничеству».

Решение принято ICA Audit, которое является подразделением Международной Комплаенс Ассоциации (ICA). Сертификационный аудит провела назначенная ICA Audit независимая команда аудиторов. Компания ООО «АйСиЭс», эксклюзивный партнёр ICA в России и СНГ, организовала и управляла проектом, предоставляла техническую, а также обусловленную спецификой юрисдикции поддержку.

Сертификат действителен до 25 декабря 2020 года и предусматривает проведение ежегодных надзорных аудитов.

Сбербанк также подтвердил соответствие своей системы комплаенс-менеджмента требованиям международного стандарта ISO 19600:2014 — «Управление функцией комплаенс», успешно пройдя первый после получения первичной сертификации в 2016 году надзорный аудит по направлениям противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, делового гостеприимства, противодействия коррупции, совершения сделок на основе инсайдерской информации и контроля конфликтов интересов.

«Сертификация на соответствие лучшим международным практикам в области противодействия коррупции в очередной раз подтверждает приверженность Сбербанка борьбе со взяточничеством, демонстрирует инвесторам, регуляторам и деловым партнёрам высокий уровень корпоративной ответственности и деловой этики», — отметила заместитель Председателя Правления Сбербанка Белла Златкис.