«Дальневосточный банк» предлагает бБезопасные покупки в интернете с использованием карт платежной системы «Мир»

ПАО «Дальневосточный банк» внедрена технология «МИР Accept», позволяющая совершать безопасные платежи в сети Интернет картами платежной системы «Мир».

Сервис «Мир Accept» обеспечивает дополнительную безопасность при покупке товаров через Интернет с использованием секретного пароля. Подтверждение платежа осуществляется вводом одноразового пароля, который направляется SMS-сообщением на ваш мобильный телефон в процессе оплаты.

Система защиты «Мир Accept» работает следующим образом:

вы выбираете товар или услугу на странице интернет-магазина и приступаете к оплате;

указываете реквизиты вашей карты;

интернет-магазин автоматически направляет вас на специальную страницу для ввода одноразового пароля, который моментально приходит на номер вашего мобильного телефона, зарегистрированного в банке;

вводите одноразовый пароль, подтверждая тем самым корректность платежа;

Дальневосточный банк проверяет введенный пароль и направляет интернет-магазину разрешение на проведение операции.

Для подключения сервиса вам не нужно предпринимать специальных действий, услуга работает автоматически.

Интернет-магазины и сайты, поддерживающие технологию «Мир Accept», можно узнать по размещенному на них фирменному логотипу сервиса.