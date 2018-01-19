Доступный для всех. «Крона-Банк» осуществляет мероприятия по повышению доступности банковских услуг для людей с ограниченными возможностями

Сегодня ООО «Крона-Банк» осуществляет мероприятия по повышению доступности банковских услуг для людей с ограниченными возможностями.

Вход в Банк оборудован кнопкой вызова специалистов Банка. В Банке применяется обслуживание инвалидов по зрению с использованием факсимиле, обеспечивается раскрытие информации об услугах, образцах заявлений и прочем для ознакомления (при помощи специалистов Банка). Сотрудники Банка готовы принять вызов на выезд специалиста к клиенту с ограниченными возможностями на дом.

ООО «Крона-Банк» будет и дальше стремиться создавать у себя такие условия, чтобы клиенты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья могли свободно посещать офисы и пользоваться услугами Банка.

Банковское обслуживание людей с инвалидностью и малоподвижных групп населения осуществляется по адресу: г.Иркутск, ул. Дзержинского, д.29