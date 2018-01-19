В офисах Россельхозбанка теперь доступны госуслуги

РСХБ совместно с региональными Многофункциональными центрами реализует проект по предоставлению государственных и муниципальных услуг в своих точках продаж.
Мероприятия проводятся в рамках развития системы качества обслуживания.
Цель нового сервиса – комплексное решение задач клиентов в режиме «одного окна», когда в офисе Банка, наряду с финансовыми продуктами и услугами, можно получить консультацию по налогам и сборам, зарегистрировать ипотечный договор и право собственности, получить разрешение на строительство, подать документы на регистрацию юридического лица, воспользоваться услугами кадастровой палаты и пр.
Проект реализован в Волгоградском, Ростовском (г. Ростов-на-Дону, г. Элиста), Рязанском, Калужском, Ставропольском, Приморском, Читинском, Кабардино-Балкарском и Удмуртском филиалах РСХБ.
«Создание условий для комфортного обслуживания и экономии времени клиентов – приоритет Россельхозбанка. Новый сервис в первую очередь ориентирован на предпринимателей и позволяет без посредников, быстро, бесплатно или по минимальной цене пользоваться госуслугами. Наши клиенты – частные лица – получили преимущества при регистрации ипотечных сделок. Многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг активно развиваются сегодня по всей стране, мы рады участвовать в этом процессе и делать эти услуги доступными именно там, где они нужны», – комментирует заместитель Председателя Правления РСХБ Оксана Лут.
Россельхозбанк планирует продолжать развитие и внедрение центров оказания услуг в региональной сети.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.